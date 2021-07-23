Аппетит нечаянно нагрянет: беременная Нюша показала, как ест со своего локтя

На одну беременную звезду в рядах будущих мам стало больше. На днях певица Нюша перестала скрывать свое «интересное положение». Сделала она это весьма творческим способом, который все чаще выбирают поющие артисты, — в новом клипе. После премьеры тайное стало явным, и звезда может расслабиться.

Нюша стала участницей шоу на МУЗ-ТВ, в эфире которого рассказала в подробностях о работе над новым клипом, ставшим для нее площадкой для пренатального каминг-аута. Девушка много шутила, смеялась, а в какой-то момент в ее руках оказалась баночка сладостей, которую она решила съесть необычным способом.

Намазывая шоколадную пасту себе на локоть, девушка вдруг призналась, что никогда так еще не пробовала есть. Судя по всему, красотка не слышала поговорку про близкий, но такой далекий локоть, и не рассчитав своих сил, так и не вкусила вожделенную сладость.

Напомним, для Нюши это уже вторая беременность. Она в браке с Игорем Сивовым воспитывает дочку Симбу, которой осенью исполнится 3 года. Поклонники, судя по всему, до сих пор не привыкли к необычному имени девочки, а потому уже гадают, каким же будет имя ее будущего ребенка.

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