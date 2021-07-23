«Я все еще ребенок!»: Клава Кока в день своего 25-летия показала детские фото

Взлет в музыкальной карьере Клавы Коки начался после того, как она подписала контракт с «Блэк Стар». Яркая блондинка выдавала хит за хитом, завоевала любовь зрителей и начала собирать стадионы на своих концертах. 23 июля ей исполнилось 25 лет. В этот день Клава поделилась архивными кадрами из детства.

«Мне 25! Но я все еще ребенок. Мама, папа, спасибо за самую интересную жизнь на свете и за семью, полную любви!», — написала Клава.

Напомним, недавно Кока рассказала своим фанатам, что приобрела первую машину. Это был «Майбах» черного цвета. Зимой она подарила автомобиль своему отцу.

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