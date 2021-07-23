Лопырева примерила полупрозрачное платье, пикантно блеснув «ложбинкой греха»

В начале лета Виктория Лопырева вернулась в Россию. Долгое время блондинка жила в Дубае, периодически отдыхая на Мальдивах и в Майами. Но и в Москве популярная блондинка находит время для фотосессий. На этот раз Виктория позировала в черном силуэтном платье с полупрозрачным верхом, который позволил пикантно блеснуть «ложбинкой греха». Снимками поделилась в своем Instagram.

«Выглядит нереально! Самая-самая! Вау! Как красиво!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, который недавно занял кресло чиновника в республике Коми. Воспитывает сына, которому дала необычное имя – Марк Лионель.

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