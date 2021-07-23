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«Себя не узнаю»: Кошкина кокетливо обнажила изящные плечи

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Себя не узнаю»: Кошкина кокетливо обнажила изящные плечи
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря ситкому «ЧОП». Теперь эффектная брюнетка выступает в качестве телеведущей, снимается в кино, а недавно, по приглашению Константина Богомолова,  стала театральной актрисой. В своем Instagram Кошкина поделилась свежим снимком, на котором запечатлелась на прогулке.

«Мама фоткала, теперь говорит, что я тут на себя не похожа. А на кого тогда? Давно не делала яркий макияж, тоже себя не знаю», — написала Кошкина.

Напомним, о личной жизни Яна Кошкина ничего не рассказывает своим фанатам. Периодически ей приписывают самые разные романы. Актриса отмечает, что уже давно привыкла к подобным вещам.

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