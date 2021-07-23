Не постеснялась: Подольская в купальнике приложила к груди маленького сынишку на пляже

Не успел еще у Натальи Подольской и членов ее семьи сойти турецкий загар, как звезда снова отправилась на море. На сей раз певица с мужем Владимиром Пресняковым и детьми улетели в Грецию.

Разумеется, самый младший наследник Преснякова Иван тоже в путешествии. Малыш за свой первый неполный год жизни уже довольно много повидал, и Подольская уверена, что в этом нет ничего страшного, главное – правильный позитивный настрой. Певица позировала для микроблога с маленьким сынишкой, которому уже исполнилось 9 месяцев, и рассказала.

«Наши достижения: сидим, стоим, ползаем, сводим с ума своей улыбкой на 2 зуба (и 2 сверху идут), кушаем, спим», — рассказала мамочка.

При этом, Подольская, сидя в купальнике на пляже, прижала малыша к груди, и мальчик тут же расценил это как сигнал к кормлению. Учитывая, как крепко он прильнул к маме, ему в этот момент вкусно и сытно.

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