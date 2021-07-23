С сумкой-«клубничкой»: Нетребко отметилась на улицах Мадрида в красном струящемся сарафане

Производительности звезды оперной сцены Анны Нетребко может позавидовать любой блогер. Знаменитая артистка почти каждый день выходит на сцену, много репетирует, но при этом ее активность в Instagram, кажется, только растет. И это притом, что сейчас у нее гастроли по Европе – вчера Неаполь, сегодня Мадрид, завтра снова в путь.

Нетребко много гуляет в свободное время. И снимки, видео, впечатления от прогулок по местным достопримечательностям заряжают не только ее саму, но и многочисленную онлайн-публику. Фолловеры просят диву рассказывать и показывать как можно больше красоты вокруг, и певица старается.

Конечно, главным центром внимания является она сама. И там, где появляется Нетребко, становится ярко и эффектно – дива преображает собой все вокруг. На этот раз знаменитость отметилась на улицах города прогуливающейся с мужем и подругой. Облачившись в ярко-красный струящийся сарафан в пол, модница дополнила его сумкой-«клубничкой» через плечо. Такой наряд не оставил ее незамеченной.

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