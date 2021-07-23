Нарядная и загорелая: Бородина оттенила шоколадный оттенок кожи кипенно-белым топом с «крылышками»

Ксения Бородина наслаждается отпуском за границей. Телеведущая проводит его в турецком Бодруме, куда прилетела с дочками и многочисленными подругами. Накануне они снова отправились в ресторан, и для выхода в свет Ксения постаралась нарядиться ярко и эффектно.

Бородина отдала предпочтение кипенно-белому наряду – комплекту из кроп-топа с рукавами-крылышками на плечах и юбке-карандаш длины миди. Дополнили образ ювелирные украшения, которые девушка обожает: браслеты, подвеска, часы. Причем, красотка подчеркнула – они с любимым зеленым оттенком.

Белый цвет очень оттенил новый шоколадный оттенок кожи Бородиной. Девушка много времени проводит, принимая солнечные ванны, и не забывает похвастаться своим загаром перед окружающими.

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