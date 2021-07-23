Пора домой: нарядившись в короткое платье с цветами и рюшами, Бузова объявила об окончании командировки

Певица и телеведущая Ольга Бузова почти на месяц улетела в ЮАР, где у нее прошли съемки нового шоу для телеканала ТНТ. Девушка ежедневно жаловалась на сильный холод – в Африке сейчас зима, а теплых вещей девушка взять не догадалась, — и демонстрировала диких животных саваны, в окружении которых жила все это время.

Но все когда-нибудь кончается, вот и командировка Бузовой в Африку подошла к концу. Накануне прошел последний съемочный день, и телеведущая поспешила сообщить об этом в микроблоге.

«Мы сняли невероятно крутое шоу», — подчеркнула Бузова. И перечислила, чего ей это стоило: «Спартанские условия, ранние подъемы, жуткий холод по утрам и вечерам, жара днем, пыль и многое другое».

Для финального съемочного дня красотка нарядилась в нежное мини-платье с рюшами и цветочными принтом, покрасовалась перед подписчиками в stories, а также оставила снимок в ленте.

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