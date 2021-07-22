Красивая семья: Светикова впервые за долгое время предстала с мужем и подросшими детьми

Звезда «Фабрики звезд-3» Светлана Светикова в последнее время не появляется на ТВ и не выпускает хитов, которые бы крутились по радио. Основная ее жизнь сосредоточена на семье с трехлетним сыном Кристианом и семилетним Миланом, которых певица подарила своему возлюбленному фигуристу-акробату Алексею Полищуку.

больше по теме Советовала Хромченко: Николаева прогулялась по Москве в модной юбке на резинке с клеткой виши Уже второй сезон подряд этот принт появляется на мировых подиумах.

В своей приятной семейной жизни в окружении близких Света Светикова не часто находит время на социальные сети, заполняя их лишь изредка, да и в свете знаменитость теперь практически не бывает. Поэтому каждое ее появление на публике или в Instagram поклонники воспринимают с восторгом.

На этот раз Светикова сделала почитателям практически царский подарок, выложив видео сразу и с мужем, и с сыновьями одновременно, скромно подписав его: «Мы». Этот редкий пост фолловеры восприняли с восторгом.

«Классные у вас мальчишки, Света», «Какие прелестные все, как из рекламы», «Как вы все похожи», «Счастливая семья, какая красивая», — прокомментировали люди обнародованные кадры.

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