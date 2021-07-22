«Спасибо за Ваши творения»: Алсу поздравила Олега Газманова с днем рождения

Певица Алсу восхитилась отличным внешним видом Олега Газманова. Примечательно, что артисту исполнилось 70 лет.

Алсу опубликовала ролик, в котором показала именинника в красном жилете. Олег Михайлович широко улыбался и озвучил на камеру свой настоящий возраст. 70-летний юбиляр позировал рядом с 38-летней коллегой.

«Дорогой Олег Михайлович! Глядя на Вас, никто и никогда не поверит в эту цифру! От всей души желаю Вам всегда оставаться таким же супер-энергичным, молодым, жизнерадостным и примером для всех нас! Конечно, в это непростое время, самое главное пожелание — это пожелание здоровья Вам и всей Вашей семье. Пусть всегда и во всем Вас окружают любящие и искренние люди. Спасибо за Ваши творения: они, воистину, на века и на все случаи жизни. С днем рождения! 7:0 в вашу пользу!», — обратилась к другу и коллеге Алсу.

К слову, поклонники артиста согласились с Алсу. Они присоединились к поздравлению исполнительницы:

«Просто шикарный мужчинка», «И правда, очень сложно поверить в эти цифры. Всегда молодой и бодрый Олег Газманов», «Как так 70? Он выглядит максимум на 50!».

Напомним, Олег Газманов родился 22 июля в городе Гусеве, Калининградской области.

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