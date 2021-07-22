«Какая птица»: Настя Каменских превратилась в блондинку и облачилась в перья

Исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото с новой прической. Примечательно, что смена имиджа позволила фанатам артистки сравнить кумира с Ким Кардашьян.

Отметим, что Настя надела парик из светлых волос. Каре и блонд в корне изменили украинскую певицу. К слову, от прежней прически остались только вьющиеся пряди. А вот челка — явление новое в образе Каменских.

Кстати, новая прическа Насти — не единственное, что удивило фанатов знаменитости. Каменских облачилась в платье с перьями. Кожаный наряд цвета какао с открытыми плечами Настя украсила длинными коричнево-белыми перьями.

«Классно тебе, такой светлый цвет волос», «Твои глаза и губы сведут меня с ума», «Не похожа на себя», «Вот это чудо в перьях», «Ого, ничего себе ты красивая!», «Какой необычный образ! Девушкам надо меняться, это хорошо влияет на энергию», «Ломайте стереотипы всем назло и носите то, что считаете Вам не идет», «Почти Ким Кардашьян», — написали поклонники Каменских в комментариях под фото.

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