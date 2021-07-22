Визит в Прадо: Нетребко в модных мюлях скрыла объемы пышным платьем в пол

Анна Нетребко уже несколько дней пребывает в Мадриде. В Испанию оперная дива прилетела на гастроли, но решила совместить приятное с полезным. В свободное от выступлений время она отправилась в один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства Прадо.

В личном блоге знаменитость поделилась впечатлениями от своего культурного похода. Безусловно, ее впечатлили полотна, выставленные здесь, однако отношение местных служителей явно не порадовало. Их поведение она назвала «противным».

«Их там казалось больше, чем Веласкеса», — заметила Анна.

Особенно огорчило оперную диву то, что в галерее нельзя фотографировать. Тем не менее, несколько кадров из музея все-таки в микроблоге оказалось.

На опубликованных кадрах звезда предстает в пестром пышном платье в пол, которое с успехом может скрыть любые объемы и спасти от солнца в жару. Образ певица дополнила трендовыми мюлями-вьетнамками, которые раньше можно было увидеть только на пляже. Теперь такая обувь допустима практически везде, даже в музее. Об этом Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

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