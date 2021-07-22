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Оксана Самойлова похвасталась сыном, который занимается плаванием

Годовалый малыш совсем не боится воды.

Оксана Самойлова похвасталась сыном, который занимается плаванием
Оксана Самойлова с сыном Давидом. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

В одной из последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость показала спортивные успехи младшего ребенка.

Напомним, что еще недавно роликами с занятий в бассейне делилась другая бизнесвумен и бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Анастасия Решетова. Телеведущая, несмотря на расставание с Тимуром Юнусовым, продолжает встречаться с отцом своего ребенка на тренировках малыша Ратмира.

Решетова активно делилась рассказами о том, как важно учить ребенка заниматься спортом с ранних лет. И Оксана Самойлова абсолютно согласна с ней. Жена шоумена Джигана тоже стала водить на плавание сына. А трое дочерей бизнес-леди уже давно занимаются художественной гимнастикой.

«Молодец! Ой, не могу!», — написала Оксана в комментариях под роликом с участием Давида.

Самойлова показала, как тренер занимается с мальчиком. Голубоглазый малыш самостоятельно нырял, а еще он научился проплывать небольшое расстояние в бассейне. Отметим, что при этом Давид не перестает улыбаться. Четвертый ребенок Джигана и Самойловой редко бывает в грустном настроении. Многодетная мамочка обычно может пожаловаться на капризных дочерей, а вот за своего мальчика Оксана спокойна. Самойлова считает, что у нее растет настоящий мужчина. А с недавнего времени еще и будущий пловец.

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