Мамино счастье: маленькая дочь Кудрявцевой появилась на детской площадке в топе с рюшами и брючках в горох

Также Лера Кудрявцева позаботилась о том, чтобы голова Машеньки оказалась прикрытой косынкой.

Лера Кудрявцева обнародовала в личном блоге фотографию своей маленькой дочки, сделанную на детской площадке. На снимке малышка запечатлена на горке в светлом летнем образе.

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Машеньку мама облачила в белый топ в горох с рукавчиками в рюшах и брючки в тон, на которых тоже красовался горох, но более крупный и разноцветный. Голову дочери ведущая прикрыла синей косынкой в белых «восточных огурцах». Этот принт наряду с горохом актуален в текущем сезоне, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

К слову, оказалось, что дочь 50-летней Леры Кудрявцевой и 33-летнего хоккеиста Игоря Макарова далеко не всегда находится в приподнятом настроении. Накануне телеведущая показала, как выглядит девочка во время душевной хандры. Отметим, что грустила малышка все-таки недолго. Увидев рядом маму, она решила, что ее родственница может стать отличной игрушкой и поразвлекалась с ней, пытаясь нацепить на ее рот резинку для волос.

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