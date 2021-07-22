Под дождем: очаровательная дочь Климовой от Месхи устроила с братьями танцы на террасе

43-летняя Екатерина Климова — многодетная мама. Актриса воспитывает двух сыновей, Матвея и Корнея, рожденных в браке с актером Игорем Петренко, дочь-студентку Лизу, которая появилась на свет в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым и малышку Беллу от артиста Гелы Месхи.

Старшая наследница знаменитости мечтает стать журналисткой, парни занимаются в свободное от школы время боксом, а младшая девочка увлекается танцами. Пятилетняя Белла, к слову, уже успела получить несколько наград на детских соревнованиях. В настоящий момент наследники звезды серила «Бедная Настя» наслаждаются отдыхом на каникулах в загородном доме Екатерины Климовой.

Как и многие дети, для них не существует плохой погоды, увидев дождь за окном, Белла, Матвей и Корней высыпали на террасу. Мальчики сразу же стали снимать погодное явление на камеры своих телефонов, а девочка радостно пустилась в пляс. Ее танец оказался настолько заразительным, что братья не удержались и поддержали свою сестренку. Этим веселым жизненным сюжетом Екатерина Климова поделилась в личном блоге.

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