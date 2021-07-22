Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос впервые показала лицо маленького сына и рассекретила имя

Это уже третий ребенок в семье Виктории Райдос.

Победительница 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Виктория Райдос наконец-то решилась показать лицо своего третьего ребенка, которого родила в мае. Кроме того, она впервые сообщила его имя.

«Знакомьтесь, это Гавриил. На кого похож? Пишите в комментариях, а то мы вообще не понимаем», — написала знаменитость в Instagram.

Фолловеры Виктории Райдос с воодушевлением подхватили предложение своей любимицы, наперебой обсуждая внешность малыша.

«Скорее на папу», «На себя похож он», «На вас двоих», «Я вижу взгляд папы», «Боже, сладость какая! На мамочку похож», «На маму и папу», «На Захара», — написали почитатели Райдос.

Напомним, с мужем Василием Виктория уже воспитывает дочь Варвару и сына Захара.

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