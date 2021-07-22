«Скромность украшает»: Анна Хилькевич оценила образы популярных артистов

Актриса считает, что в гардеробе не должно быть слишком много люксовых вещей.

В одной из последних публикаций личного микроблога артистка Анна Хилькевич сделала анализ аутфитов и домашнего интерьера Ксении Собчак и Яны Рудковской.

Хилькевич сравнила несколько страничек в Instagram самых востребованных знаменитостей российского шоу-бизнеса. Анна на примере личных микроблогов телеведущей Ксении Собчак и продюсера Яны Рудковской показала, как сильно отличается демонстрация собственной жизни.

«Я стала анализировать страницы популярных артистов и блогеров. И заметила, что ведь действительно большинство из них часто преподносят и показывают свои материальные блага. И у них огромная активная аудитория! Большинство, но не все. К примеру, у Ксюши Собчак люкс не показывается как люкс. А у Яны Рудковской все очень даже «дорого-богато». Хотя все мы понимаем, что обеим девушкам доказывать уже никому ничего не надо», — отметила Хилькевич.

По словам актрисы, дорогие вещи и дизайнерские украшения — не повод для гордости. Артистка предпочитает делиться своими мыслями, а не материальными благами.

«У каждого есть нечто большее, чем дорогие шмотки и тачки, просто, может, фокус на другом. Либо они идут по шаблону и преследуют определенную цель. Лично мое мнение, что скромность украшает», — резюмировала Хилькевич.

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