Видео не обманет: Ковальчук показала фигуру без прикрас, покрасовавшись перед зеркалом в бикини

Юлия Ковальчук в свои 38 лет обладает практически той же фигурой, с которой ее узнали еще в пору «Блестящих». При этом артистка увлекается кулинарией и часто балует своего мужа Алексея Чумакова и трехлетнюю дочь Амелию выпечкой собственного приготовления.

В личном блоге звезда показала свои формы во всей красе, облачившись в бикини-бандо оттенка «взбесившейся Барби». И ее трудно обвинить в том, что она как-либо улучшила свою фигуру при помощи специальных программ, ведь с видео это проделать крайне сложно.

«Юля, прелесть», «Классная форма, так держать», «Хороша же», «Фигура — супер!», «Какой сочный купальник», «Юля, вы прекрасны», «Идеальная фигура», — похвалили свою любимицу фолловеры.

Стоит также отметить, что тот оттенок розового, который продемонстрировала в своем купальном костюме Юлия Ковальчук, в настоящий момент в тренде, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Ведущая «Модного приговора» уверена, что женщины никогда не перестанут его любить.

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