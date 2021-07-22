«Как красиво»: жена Сабурова мило сверкнула кукольными «персиками» в экстремальных шортах на велосипеде

Комик Stand Up на ТНТ Нурлан Сабуров сделал жену Диану Сабурову одной из главных героинь своих миниатюр. Он не раз говорил, что его избранница хороша собой, вызывая к ней неподдельный интерес у публики.

Диана при этом не отличается особой любовью в светской жизни и не часто делает посты в своем Instagram, показывая свою внешность. Тем не менее из ее редких публикаций можно понять, что она действительно отличается стройностью и интересной экзотической внешностью, соединив в себе две крови: казахскую и немецкую.

Накануне Сабурова выставила в личный блог видео с райских островов. И хотя места своей дислокации звезда не раскрыла, многие поклонники решили, что это Мальдивы. В кадре девушка едет на велосипеде в экстремально коротких шорках, то и дело сверкая миниатюрными ягодицами.

«Как красиво!», «Это же надо, такая фигура при двух детях!», «Очаровательная», «Прелестная девушка, очень стройная!» — восхитились фолловеры.

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