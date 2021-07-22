«Потрясающий артист»: Зара поздравила Олега Газманова с 70-летием

Певица Зара разместила на личной странице в Instagram совместные кадры с Олегом Газмановым. Таким образом артистка поздравила коллегу с днем рождения.

Зара показала, как выступает на одной сцене с Олегом Михайловичем. Знаменитость продемонстрировала яркие концертные наряды. Зара похвасталась длинным платьем темно-красного цвета с пышными воланами на подоле, а также разлетающейся черной юбкой и топом с вышивкой. А вот Газманов на фото запечатлелся в кожаных брюках, серой и с цветочным принтом рубашках.

Зара подчеркнула, что они очень близки с Олегом Михайловичем. Певица поздравила Газманова с 70-летием. Исполнительница пожелала только самого лучшего коллеге и приятелю.

«Сегодня отмечает свой юбилей потрясающий артист, поэт, композитор, мой большой друг — Олег Газманов! Олег Михайлович, родной, спасибо за песни, за совместное творчество, за дружбу! Крепкого Вам здоровья! Очень люблю! Ваша Зара», — подписала Зара совместные фото с Газмановым.

Поклонники артистов остались в восторге от памятных снимков. Они присоединились к поздравлению Зары:

«Здоровья и творческих успехов. Все песни Олега Газманова классные», «Долгих лет жизни. Мы любим Вас. Знаем ваше творчество и ценим», «Поздравляю! Долгих лет, здоровья и успехов».

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