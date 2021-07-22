«Нереально красиво»: похорошевшая дочь Гузеевой в белом боди показала сексуальную гибкость в воде

Ольга Бухарова сделала несколько секси-кадров в отпуске на море.

20-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова много раз экспериментировала с имиджем — красила волосы, стриглась под мальчика, вызывая волну обсуждений вокруг своей персоны. В настоящий момент наследница ведущей шоу Первого канала «Давай поженимся!» отправилась отдыхать на море в компании друзей, где смогла удивить публику своим похорошевшим видом.

Ольга Бухарова отрастила женственные волнистые волосы и обрела привлекательную фигуру. А ее кадры с купанием в воде в белом боди имели огромный успех в социальных сетях. Градус ее сексуальности просто зашкаливал.

«Русалочка. Нереально красиво», «Ну прям шикарная», «Очень эротично», «Фигура такая аппетитная», «Красивая Русалочка, просто секси», «Вот все в тебе ладненько! Сексуальная, отпад», — прокомментировали фолловеры.

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