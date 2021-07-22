«Устроить публичную порку!»: как, по мнению Пригожина, должны наказать обидчицу сына Пьехи

Иосиф Пригожин признался, что сам бы поднял на Ирину Безбородову руку в такой ситуации.

Сын Стаса Пьехи 7-летний Петя недавно попал в больницу с сотрясением мозга после того, как на него напала соседка. Ирина Безбородова с силой толкнула малыша из-за того, что тот проткнул карандашом ее бассейн. И это притом, что родственники мальчика предложили сразу же починить испорченное изделие и признали вину ребенка.

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В настоящий момент у него обнаружено сотрясение мозга и множественные ушибы. Петя все еще лежит в клинике.

Иосиф Пригожин близко дружит с семьей Стаса Пьехи, поэтому болезненно воспринял ситуацию, признавшись корреспонденту 5-tv.ru, что его трясет от нее в буквальном смысле.

«Если бы она попала мне под руки, я бы, вот честно, несмотря на то, что она баба, шарахнул ей точно по башке!» — не стал скрывать муж певицы Валерии.

По мнению Пригожина, с обидчицей должен хорошенько разобраться ее муж (футбольный судья Владислав Безбородов), не исключив из методов физического воздействия. Он поратовал за то, чтобы Безбородову посадили в тюрьму и пожалел, что в числе наказаний в России больше нет смертной казни. Продюсер уверен, что эта мера смогла спасти многих людей от агрессивно настроенных личностей, которые ничего не боятся.

«Мы должны устраивать жесткую порку! Каждый должен знать, чем все это может закончиться. Вот смертную казнь отменили — теперь люди думают, что могут совершать убийства и что они останутся живы. Все эти полутона не работают. Сейчас везде идут разговоры — чипирование, не чипирование. Вот таких ненормальных людей надо чипировать», — рассудил Иосиф Пригожин.

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