Адель Вейгель раскрыла, какие у нее отношения с HammAli

Какие отношения у певца HammAli (Александра Алиева) и участницы шоу «Холостяк» с Тимати модели Адель Вейгель? Артист несколько раз уделял внимание молодой красавице на своей странице в Instagram, что породило слухи о романе между ними. И когда девушка пришла на YouTube-шоу «Алена, блин!», ее попросили прокомментировать этот момент.

«Между нами ничего особенного не происходит. Мы просто общаемся. Мы знакомы давно», — ответила Адель.

Девушка рассказала, что еще до участия в «Холостяке» она как-то поделилась в социальной сети песней HammAli & Navai и отметила исполнителей в своем посте. Музыкант тогда перекинулся с ней парой фраз, а сейчас, когда 21-летняя красавица перебралась из Кирова в Москву, они стали встречаться в общих компаниях.

Она назвала Александра хорошим парнем, но никакого романтического интереса к нему не выказала. Тогда ведущая спросила, какого мужчину Вейгель хотела бы видеть рядом с собой.

«Я бы хотела слушать мужчину… Чтобы его слова для меня что-то значили, чтобы он был настоящим мужиком, а не размазней. Не в плане чтобы был строгим и жестким… Просто есть мальчики, которые нюни, а я таких не люблю. Я люблю мужчин, которые, если говорят, то делают», — ответила Адель.

Она подчеркнула, что не ждет финансовой поддержки от своего мужчины, но и сама не собирается обеспечивать избранника. Модель призналась, что хочет себе такого спутника, с которым можно было бы отвести душу, обняться после рабочего дня.

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