«В каких коровниках вас воспитывали!»: Тарзан в жесткой форме обратился к своим подписчикам

Культурист Тарзан в Instagram обратился в достаточно жесткой форме к своим подписчикам. Он для начала пожелал всем здоровья. Как морального, так и физического.

«Хочу внести некоторую ясность. Многие оскорбились или начали взывать меня к приличиям. Ребята, я хочу объяснить, каковы мои критерии адекватности. Я же не хожу по вашим аккаунтам. Не даю вам советы разные. Как вам одеваться, как себя вести, как вам жить, кого любить. Ну я же этого не делаю. Потому что это не мое собачье дело». Тарзан

Как отметил муж певицы Наташи Королевой, он не понимает, почему его подписчики позволяют себе такие бестактные вещи, которые даже, как он выразился, на голову не налазят. «В каких коровниках вас воспитывали! Ребята, включайте голову, пожалуйста. Не умеете радоваться чужому счастью — заведите свое. И будьте все счастливы», — заметил Тарзан.

Ранее Тарзан разместил видео, на котором в одних стрингах делает зарядку. Поклонники начали его критиковать, заявив, что он ведет себя чересчур раскованно и бестактно.

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