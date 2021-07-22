«Папа мне купил велосипед!»: внучка Аллы Пугачевой осваивает новую технику

Жена Влада Пугачева, племянника Примадонны отечественной эстрады, Гузель в Instagram разместила снимок своей наследницы — Аллы Пугачевой – младшей. На фотографии девочка запечатлена сидящей в детском трехколесном велосипеде с ручками. Рядом стоит ее папа Влад Пугачев, который внимательно наблюдает за своей дочкой.

«Папа мне купил велосипед. Теперь не ждите дома меня на обед. Друзья, привет!» Гузель Пугачева

Напомним, что Влад и Гузель Пугачевы назвали свою наследницу в честь певицы Аллы Пугачевой. При этом они надеются, что звезда однажды изъявит желание познакомиться с маленькой девочкой, которая, по мнению некоторых пользователей, очень похожа на исполнительницу в детстве.

Отметим, что в жизни Влада Пугачева были разные периоды. Примадонна оплачивала его лечение в одной из зарубежных клиник. Сегодня Влад Пугачев ведет правильный образ жизни. Он много времени проводит со своей семьей.

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