«Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание»: Шура обхватил руками грудь Бледанс

Музыкант Шура в Instagram разместил серию снимков, на которых откровенно трогает за грудь актрису Эвелину Бледанс. На заметно похудевшем исполнителе можно увидеть маечку и семейные трусы, а Бледанс запечатлена в красивом красном купальнике.

«Контент 18+. Ну как вот не удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание. Эвелиночку Бледанс. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?»

Певец Шура

Интересно, что в комментариях появилась и сама Эвелина Бледанс. «Мой любименький!» — оставила она подпись, еще больше заинтриговав подписчиков.

«Ох, Санька, а ты шалун», «Сашка, давай на булки налегай. Нельзя так сильно худеть», «Как тут не влюбиться. Такая шикарная Эвелина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что певец Шура никогда официально женат не был. Что касается Эвелины Бледанс, то за ее плечами уже три неудачных брака. У звезды двое сыновей от разных отношений.

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