«Даня Милохин для них – Бог»: Александр Домогаров раскритиковал современных блогеров

Как отметил актер, во времена его молодости ребята стремились поступить в институт.

Актер Александр Домогаров в Крыму на фестивале «Алые паруса Артека» раскритиковал современных блогеров.

«У них что, есть задача научиться чему-то? Да, наверное, у 30%. У них что, есть задача овладеть какой-нибудь серьезной профессией? Да, наверное, у 30-40%. У остальных — нет такой задачи. Даня Милохин для них — бог». Александр Домогаров

Как отметил Александр Домогаров, на фестивале ребята удивлялись, почему он ничего не размещает в YouTube. В качестве примера приводили парня, у которого 28 миллионов подписчиков, и он миллионер. По словам Домогарова, он, видимо, несовременен и должен смириться с происходящим. Во времена его молодости у ребят были другие увлечения. Они хотели поступить в институт, либо в ПТУ. В те времена надо было выбирать — или учеба, или армия, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Даня Милохин — один из самых популярных тиктокеров страны. В Сети у него многомиллионная армия подписчиков.

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