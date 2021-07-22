«Решение Боякова»: Прилепин объяснил, почему МХАТ снял сентябрьские спектакли с Бузовой

Заместитель худрука МХАТа имени Горького Захар Прилепин объяснил, почему сентябрьские спектакли с участием певицы Ольги Бузовой не состоятся, когда это планировалось изначально. На данный момент постановки перенесены на неопределенный срок.

«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками».

Захар Прилепин

Как отметил Прилепин, он даже не советовался с Бояковым по поводу переноса. Худрук сам принял такое решение. По словам зама, если бы постановку показали накануне выборов в Госдуму, то шум стоял с утра и до вечера. Все бы злорадствовали и топтались на этой теме, сообщает ТАСС.

Напомним, что спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой в июне оставил прекрасное впечатление у мхатовской публики. В зале каждый раз в дни постановок были аншлаги. Зрители стоя аплодировали телеведущей и начинающей актрисе.

Смотрите также: