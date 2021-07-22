«Я была уже взрослая девочка»: Квинт объяснила, почему не вышла замуж за Леонтьева

Как отметила известный композитор, никто из них к заключению брака в годы романа не стремился.

Композитор Лора Квинт, которая ранее призналась, что много лет назад у нее был роман с музыкантом Валерием Леонтьевым, объяснила, почему так и не вышла за него замуж.

«Никто к этому не стремился! Мне никогда в голову это не приходило, вот вам крест. Я была уже взрослая девочка… Когда есть ощущение неземного происхождения влечения, на Земле никогда не может быть продолжения, и ты это осознаешь». Лора Квинт

Как отметила Лора Квинт, многое, что было в их отношениях, она никогда не скажет на публике. При этом певца сегодня она считает «магом и волшебником». По словам Лоры Квинт, ей есть, что рассказать про бывшего возлюбленного, но она не собирается этого делать, сообщает портал МК.RU.

Напомним, что Лора Квинт трижды была замужем. От первого союза у нее есть сын Филипп. По образованию он скрипач. Наследник композитора — обладатель четырех номинаций на премию «Грэмми».

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