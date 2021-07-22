«Она была его музой-актрисой»: вдова Говорухина – об отношениях режиссера с Ходченковой

Вдова режиссера Станислава Говорухина, Галина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях своего мужа с актрисой Светланой Ходченковой.

«Был мой Слава и не было никого другого вокруг меня. Ну, Светлана Ходченкова. Изумительная, очаровательная девочка. Ту Свету как можно было не обожать и не восхищаться ей? Она была в то время его музой-актрисой». Галина Говорухина

Как отметила Галина, если бы она почувствовала в глазах супруга холод, то сразу ушла от него. «Я бы взяла сумку и не делила даже с ним имущество. У меня гордыня. Если и были у Славы романы, то я не узнаю никогда об этом. Если бы увидела, что с кем-то делю… Или бы убила его, или навсегда развернулась и ушла. Не обязательно, чтобы он меня безумно любил, главное, что я его любила», — заявила Галина Говорухина.

Напомним, что Светлана Ходченкова сыграла в картине «Благословите женщину» у Станислава Говорухина. Это был ее дебют в кино.

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