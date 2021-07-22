Happy Birthday от Примадонны: Алла Пугачева спела для именинника на вечеринке у друзей

Алла Пугачева зажгла свечи на праздничном торте и спела для виновника торжества.

Накануне Алла Пугачева с Максимом Галкиным побывали в гостях у подруги актрисы, Алины Редель, с которой та дружит не один десяток лет. Поводом стал день рождения сына хозяйки дома, и Примадонна с удовольствием поздравила именинника с праздником.

В числе подарков от Примадонны оказались музыкальная импровизация, которую звезда с удовольствием исполнила на рояле, и песня Happy Birthday. Зажигая свечи, легенда эстрады жестом пригласила собравшихся за столом поддержать ее и запела в честь именинника: «Happy Birthday to you».

Для похода в гости Примадонна нарядилась в белую удлиненную рубашку и бриджи. Стройные ноги звезды подчеркнула массивная спортивная обувь. В последние годы артистка все больше тяготеет к стилю кэжуал и силуэтным нарядам, поэтому видеть ее в таком аутфите вполне привычно.

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