«Пощечина для Фирузе хатун?»: Мерьем Узерли в белых узких трусиках взорвала Сеть своими гром-бедрами

Мерьем Узерли сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль русской наложницы, ставшей в последствии хасеки во дворце султана Сулеймана. В образе Хюррем актриса блистала на экране несколько сезонов ленты, а потом покинула проект. Позже стало известно, что Мерьем родила первенца — дочку Лару. Сейчас у нее уже двое детей, есть и малышка Лили. Сама Узерли говорила, что ушла из «Великолепного века» из-за эмоционального выгорания. Она буквально жила своей Хюррем султан, отодвинув все личное на второй план.

Покинув проект, Мерьем Узерли тут же перекрасилась в блондинку. На одной из фанатских страничек актрисы в Instagram появился ее пляжный снимок с дочкой Ларой. Актриса в белоснежном мини-бикини блеснула умопомрачительной фигурой.

«Сулейман бы рассвирепел», «Ого! Вот вам и Хюррем султан», «От нашей султанши никто такого не ожидал», «Ну теперь понятно, чем так Хюррем влюбила Сулеймана», «Пощечина для Фирузе хатун?», «Ой, не смешите! Персиянке Фирузе до таких форм отъедаться и отъедаться», «Какие плавные изгибы… ммм! Конфетка», «Секси», «Фигурка зачетная», «Красотка! Такие шикарные формы», «Такой не грех стать Валиде султан», «Всем султаншам султанша», «Махидевран где-то плачет в сторонке», «Вах! Сулейман бы просто не отпустил от себя», — написали фолловеры.

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