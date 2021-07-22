«Браво!»: 50-летняя Хмельницкая в образе жгучей брюнетки исполнила сексуальный танец живота

В январе Алена Хмельницкая отметила свое 50-летие. У нее есть взрослая дочь Александра, которой в этом году исполнится 27 лет, и младшая Ксения. Девочка родилась в браке актрисы с режиссером Тиграном Кеосаяном и уже закончила четвертый класс. В своем Instagram Хмельницкая разметила видеоролик, в котором в образе жгучей брюнетки исполнила зажигательный танец живота.

«Вот это да! Браво! Как круто! Вы прекрасны, восторженные аплодисменты!» — писали восторженные пользователи Сети.

Однако не все оценили старания актрисы. Некоторые отметили, что видеоролик обработан с помощью специальной программы, где одно лицо можно заменить другим.

«Есть такая программа, можете свое лицо подставить. Это специальная программа», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Хмельницкая развелась с Кеосаяном после 11 лет брака, в 2014 году.

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