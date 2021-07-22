«Не принимал творчество отца»: вдова Говорухина рассказала, почему режиссер не общался с сыном

Вдова режиссера Станислава Говорухина, Галина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее муж практически не общался со своим единственным сыном Сергеем. Наследник появился на свет от первого брака мэтра с актрисой Юноной Каревой.

«Характеры у них были разные. Слава был молчуном. Сережа перенял эту черту в гипертрофированной форме. Я предполагаю, что существовала ревность сына к отцу. Он не мог простить, что его родители расстались. Мы, конечно, с Сережей на эту тему не говорили. Он не принимал творчество отца. Говорил, что это просто и мелко. При этом Слава никогда не обижался». Галина Говорухина

Как отметила Галина, если бы Сергей по-другому относился к своему папе, без ершистости, то и ее муж был бы в отношениях с ним другим.

«Я знаю Славу. Он бы за Сережу отдал жизнь. Он очень его любил. Например, Слава не хотел, чтобы Сережа ехал в Чечню. Но тот правдами и неправдами прорвался туда. В итоге снайпер попал Сереже в ногу, когда они ехали на машине с водителем. Ранение было такое, что надо было сразу ложиться на операционный стол. Но Сережка попал в госпиталь только на четвертый день. Славе потом звонили из госпиталя. Он поехал в больницу. Хирурги не сказали, что ногу у его сына отнимут. Позже только сообщили. А потом у Сережи случился обширный инсульт. Врачи сказали, что если он выживет, то будет овощем. Чуда не случилось. Слава после смерти сына чашку не мог поднести ко рту. Он жутко переживал смерть Сережи», — заявила Галина Говорухина.

Напомним, что Сергей Говорухин был известным военным журналистом и кинорежиссером. Он умер после инсульта в возрасте пятидесяти лет.

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