«У его жены начался роман»: вдова Говорухина объяснила, почему рухнул первый брак режиссера

Как отметила Галина Говорухина, позже они нормально общались с Юноной Каревой.

Вдова режиссера Станислава Говорухина, Галина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила ведущему Борису Корчевникову, почему рухнул первый брак ее мужа с актрисой Юноной Каревой. Вместе они были всего год.

«У них вскоре после свадьбы родился сын Сережа. И Слава в том же году уехал учиться во ВГИК. Душа его была творческой. Юнона была первой красавицей в Казани. Изумительная и красивая женщина. У его жены начался роман с человеком, за которого она потом вышла замуж».

Галина Говорухина

Как отметила Галина Говорухина, отношения Станислава с первой женой достаточно быстро стали распадаться.

«Юнона вышла потом замуж за директора казанской филармонии. Мы с ними позже встречались в Москве. Даже ужинали вместе», — заметила вдова режиссера.

Напомним, что Галина и Станислав Говорухины прожили вместе более пятидесяти лет. Общих детей у пары на свет не появилось.

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