«Не интересно»: 8 из 10 британцев считают неуместными мемуары принца Гарри

Принц Гарри взялся за написание мемуаров. Пока он работает над черновиками, но уже получил аванс от издательства в размере 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Книга с откровениями герцога Сассекского выйдет в свет в конце 2022 года. Все вырученные от продаж средства Гарри обещает перевести на благотворительность.

Хотя, как показывает опрос, мемуары принца не особо будут интересны публике. Платформа YouGov провела исследование, по результатам которого стало известно, что только 14 процентам британцев будет интересна книга. 80 процентов заявили, что они не будут читать мемуары. 8 из 10 британцев посчитали, что работа Гарри будет и вовсе неуместной. В опросе участвовали 5808 жителей Великобритании. Результаты его приводит Express.

больше по теме Ультиматум королеве: принц Гарри и Меган Маркл вновь создают себе проблемы Герцоги Сассекские решили крестить дочь в Лондоне.

Добавим, что вопрос написания книги Гарри обсудил с бабушкой, когда был в Лондоне в июне этого года.

Смотрите также: