«Такой орешек пропустил»: пловчиха Ефимова в купальнике со стрингами подразнила Губерниева упругими прелестями

29-летняя пловчиха Юлия Ефимова в составе российской сборной находится в Токио, где со дня на день стартуют главные состязания планеты – XXXII летние Олимпийские игры – 2020. Нарастающее волнение не мешает красотке озорничать, и девушка опубликовала снимок из олимпийского бассейна, позируя в купальнике со стрингами и дразня упругими ягодицами.

«Обещанное Дмитрию Губерниеву фирменное фото из бассейна», — подписала девушка.

Но спортивный комментатор снимок еще не оценил. И многие из подписчиков недоумевают под постом – как такое возможно.

«Губерниев походу еще спит», «Такой орешек пропустил», «Обычно он ни одного поста не пропускает», «Губерниев, где ты?» «Прекрасная», «Красавица», — написали в комментариях.

Напомним, «золотая рыбка» отечественного плавания Юлия Ефимова — шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и рекордсменка по числу медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов: их у нее в копилке 17. Кроме того, она является трехкратным призером Олимпийских игр, имея в копилке одну бронзу и два серебра. На нынешней Олимпиаде девушка намерена укомплектовать коллекцию наградой высшей пробы.

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