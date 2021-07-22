Родным ли был сын Сергей Станиславу Говорухину: отвечает вдова режиссера

Как отметила Галина Говорухина, есть люди, которые в этой жизни продаются за 30 сребреников.

Вдова режиссера Станислава Говорухина, Галина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» опровергла слухи, что единственный сын ее мужа Сергей был ему не родным.

«Некоторые отвернулись от него. Пусть это будет на их совести. Я не буду называть их фамилии. Лжесвидетельство – один из самых больших грехов человечества. Сказать во всеуслышание, что Сережа не его сын и что Слава сам ему об этом говорил! Человек, который ел у Славы с руки. Это убивало. Я попадала в больницу. У меня рушился иммунитет». Галина Говорухина

Ведущий Борис Корчевников спросил Галину Говорухину, кто этот человек, распространявший слухи.

«Я не скажу, кто это сказал. Люди продаются за 30 сребреников. Я кину в могилу эти 30 сребреников этому человеку, если переживу его», — заметила Галина Говорухина.

Напомним, что сын у Станислава Говорухина родился от первой жены — Юноны Каревой. Вместе в браке они прожили менее года. Сын Говорухина, Сергей, ушел из жизни в 2011 году.

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