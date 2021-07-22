Грозит запретом: Елизавета II может преподнести принцу Гарри урок

Принц Гарри решил написать мемуары. Черновики он передаст в издательство уже осенью, а в свет книга выйдет в конце 2022 года. Ожидается, что все средства от продажи герцог Сассекский направит на благотворительность. Ранее сообщалось, что Гарри обсудил эту тему с бабушкой и разрешения на написание откровений о собственной жизни ему не понадобилось. Однако, как пишет Express, Елизавета II может наказать внука за «лишнюю» информацию, которую он будет выдавать, тем, что не пригласит его на свой юбилей.

«Мы не будем пока вдаваться в подробности и строить предположения», — цитирует издание представителя Букингемского дворца.

Напомним, празднования по случаю 70-летнего правления королевы пройдут в Великобритании летом следующего года.

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