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Кейт Миддлтон и принц Уильям трогательно поздравили принца Джорджа с днем рождения

Старшему сыну герцогов Кембриджских исполнилось восемь лет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям трогательно поздравили принца Джорджа с днем рождения
Герцоги Кембриджские. Фото: Global Look Press

В апреле этого года Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятую годовщину совместной жизни. А 22 июля старшему их сыну, принцу Джорджу исполнилось восемь лет. В своем Instagram герцоги Кембриджские разместили фото именинника. Кадр был сделан в начале месяца Кейт Миддлтон в Норфолке, где у семьи есть загородный дом Анмер Холл.

«Рады поделиться фотографией принца Джорджа в преддверии его восьмого дня рождения», — гласит подпись.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям присматривают для Джорджа новую школу за пределами Лондона. Герцоги планируют отправить сына на учебу в Беркшир. Пока неизвестно, будет ли это учебное заведение, которое работает по принципу пансионата, или же семья уедет из столицы Великобритании.

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