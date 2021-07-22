Папина красавица: дочь Малинина в голубом платье с принтом «гжель» запечаталась с отцом на отдыхе

Музыкант Александр Малинин наконец присоединился к семье на итальянском курорте.

Знаменитый исполнитель и композитор Александр Малинин 31 год счастлив в браке с Эммой Залукаевой, подарившей ему двоих близнецов – дочку Устинью и сын Фрола. Семья звезды давно проживает в Германии, но артист часто бывает с концертами в России.

Этим летом звездное семейство улетело отдыхать на итальянский фешенебельный курорт Форте-деи-Марми. Несколько недель Устинья и Эмма Малинины провели вдвоем, наслаждаясь каникулами, затем к ним присоединился Фрол, сдавший сессию по итогам первого курса в Институте кинематографии. И спустя неделю все они, наконец, дождались приезда главы семьи – прилетел Александр Малинин, и теперь все в сборе.

Устинья Малинина поспешила сообщить подписчикам в микроблоге об этой радостной новости. Она запечатлелась с отцом на курорте, позируя в голубом платье с принтом «гжель» и нежными вставками из кружева. «Мы», — коротко подписала девушка снимок.

Сама Устинья, напомним, пошла по папиным стопам и поступила в Королевскую академию музыки. Этой весной она окончила первый курс и благополучно перешла на второй. Учится девушка по специальности «оперное пение», а ее кумиром является Анна Нетребко.

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