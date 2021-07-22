«Не бабы, а девушки»: муж Бородиной высказался о своей популярности на фоне развода с женой

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина спустя шесть лет брака расстались.

Звезда экрана Ксения Бородина подала на развод с третьим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Поклонники пары надеются на воссоединение, но его, судя по всему, не предвидится. На фоне разрыва Омаров занялся блогерством и довольно быстро преуспел – аудитория с соцсети у него значительно выросла, как и прибавилось количество воздыхательниц.

Под каждой публикацией в микроблоге – сотни, а то и тысячи восторженных оценок. Прекрасному полу мило в Омарове все – и голос, и торс, и смелость, и голубые глаза. Разумеется, есть и те, кому такая популярность Курбана среди дам не по нраву.

«После того, как бабы узнали о разводе, липнут как будто медом намазанный», — кто-то в комментариях оценил происходящее.

Но Курбан Омаров и тут нашелся выделиться и продемонстрировать если не рыцарские качества настоящего мужчины, то уважительное отношение к своим фанаткам.

«Не бабы, а девушки. Не липнут, а проявляют внимание. Не медом, а тестостероном», — тактично высказался о своей популярности блогер.

Кстати, воспитание и такт Омарова тоже подвергаются восхвалениям. В глазах многих девушек муж Бородиной стал олицетворением настоящего мужчины, коих вокруг, уверены они, огромный недостаток.

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