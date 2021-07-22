Дерзкая хищница: Седокова показала грудь, облачившись в платье с леопардовым принтом

Недавно Анна Седокова начала активно развивать свой бренд одежды и выпустила новый альбом. Также артистка не упускает возможности принять участие в разных шоу. Так, накануне она появилась в студии программы «Где логика?». Об этом она рассказала в своем микроблоге.

Для визита в студию Седокова выбрала силуэтное платье с леопардовым принтом, который в этом сезоне просто на пике популярности. Фасон наряда позволили артистке в очередной раз блеснуть своими роскошными формами.

Напомним, в 2020-м Анна вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, с которым была в отношениях на протяжении года. Для нее этот брак стал третьим. Профессиональный спортсмен также имел опыт семейной жизни до встречи с Седоковой.

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