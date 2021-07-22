«Это личный выбор Анастасии»: Аринбасарова высказалась о пластике Вертинской

Актриса Наталия Аринбасарова заявила, что не поддерживает достаточно частые пластические операции, которые, как она думает, делает первая жена режиссера Никиты Михалкова и ее давняя подруга Анастасия Вертинская.
Как отметила бывшая супруга другого звездного режиссера Андрея Кончаловского, они дружат с Анастасией Вертинской, хотя уже и давно не виделись. По словам Наталии Аринбасаровой, ее коллега умная и красивая женщина, у которой просто прекрасное чувство юмора. При этом она заметила, что в отличие от Вертинской для нее пластические операции неприемлемы.
«Это личный выбор Анастасии. Если есть огромные недостатки — нос уродливый или еще что-то, можно сделать, а просто так все время перетягиваться, до такой степени, что пупок на нос полезет, зачем?»
Напомним, что Наталия Аринбасарова была второй женой Андрея Кончаловского. В этом браке на свет появился их общий сын Егор, который пошел по стопам отца и стал известным режиссером, сообщает eg.ru.