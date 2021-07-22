«Это личный выбор Анастасии»: Аринбасарова высказалась о пластике Вертинской

Как отметила актриса, не стоит себя перетягивать так, что «пупок на нос полезет».

Актриса Наталия Аринбасарова заявила, что не поддерживает достаточно частые пластические операции, которые, как она думает, делает первая жена режиссера Никиты Михалкова и ее давняя подруга Анастасия Вертинская.

Как отметила бывшая супруга другого звездного режиссера Андрея Кончаловского, они дружат с Анастасией Вертинской, хотя уже и давно не виделись. По словам Наталии Аринбасаровой, ее коллега умная и красивая женщина, у которой просто прекрасное чувство юмора. При этом она заметила, что в отличие от Вертинской для нее пластические операции неприемлемы.

«Это личный выбор Анастасии. Если есть огромные недостатки — нос уродливый или еще что-то, можно сделать, а просто так все время перетягиваться, до такой степени, что пупок на нос полезет, зачем?»

Наталия Аринбасарова

Напомним, что Наталия Аринбасарова была второй женой Андрея Кончаловского. В этом браке на свет появился их общий сын Егор, который пошел по стопам отца и стал известным режиссером, сообщает eg.ru.

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