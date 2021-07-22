В стрингах и с голым торсом: 51-летний Тарзан похвастался своими «кубиками» и накачанной грудью

48-летняя певица украинского происхождения Наташа Королева уже 18 лет счастлива в браке с танцором откровенного жанра Сергеем Глушко. Сейчас пара отдыхает в Бодруме, турецком курорте на побережье Эгейского моря, о чем Наташа королева радостно рассказала у себя на страничке.

Сергей Глушко тоже решил зачекиниться в Бодруме. У него отдельная страничка в Instagram, где, в отличие от жены, он бывает нечасто. Но по прилете на море он все-таки вышел на связь с подписчиками, сняв видео своей мини-тренировки.

Стоя в стрингах и играя кубиками и накачанными грудными мышцами, Тарзан – сценический псевдоним артиста – показал себя во всей красе. После чего отжался от пола спиной. «На что только не идешь, чтоб не ходить в спортзал», — скромно объяснил свое видео артист.

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