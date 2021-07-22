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По последним трендам: Любовь Успенская в кипенно-белом комбинезоне вывела в свет обновленную дочь

Эстрадная дива несколько месяцев скрывала Татьяну Плаксину и ждала подходящего случая, чтобы показать ее новую внешность.

По последним трендам: Любовь Успенская в кипенно-белом комбинезоне вывела в свет обновленную дочь
Любовь Успенская в белом комбинезоне. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Любовь Успенская вывела в свет красавицу-дочь Татьяну Плаксину. Подходящим для этого случая стало мероприятие, посвященное награждению музыкантов и певиц Fashion Summer Awards.

Для выхода в свет Успенская выбрала беспроигрышный наряд. Она облачилась в кипенно-белый комбинезон с вырезом, в котором блестело роскошное украшение из страз, и золотистые лодочки Amina Muaddi, которые так вожделеют светские модницы. Таким образом, образ звезда составила по последним модным трендам.

Любовь Успенская в белом комбинезоне
Любовь Успенская в белом комбинезоне. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Почти два года семью Любови Успенской сотрясали скандалы. Единственная дочь артистки, Татьяна Плаксина, попала в аварию на Коста-Рике, в результате чего ей потребовалась длительная реабилитация. За трагедией последовали ссоры и упреки между мамой и дочкой, которые вышли в публичное поле, а что Успенская очень сильно переживала и призывала не вторгаться посторонних в ее личную жизнь.

Весной произошло долгожданное примирение звездной мамы с дочерью. Татьяна Плаксина прилетела к артистке из Америки, чтобы воссоединиться. Успенская замыслила для наследницы масштабное преображение, чтобы восстановить ей красоту и уверенность в себе. Теперь операции позади, и свет увидел обновленную Татьяну Плаксину. Девушка заметно похорошела и изменилась.

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Звездный стильКрасота вне возрастаЛюбовь УспенскаяЛюбовь Успенская и ее дочьНовости googleТатьяна Плаксина