По последним трендам: Любовь Успенская в кипенно-белом комбинезоне вывела в свет обновленную дочь

Эстрадная дива несколько месяцев скрывала Татьяну Плаксину и ждала подходящего случая, чтобы показать ее новую внешность.

Любовь Успенская вывела в свет красавицу-дочь Татьяну Плаксину. Подходящим для этого случая стало мероприятие, посвященное награждению музыкантов и певиц Fashion Summer Awards.

Для выхода в свет Успенская выбрала беспроигрышный наряд. Она облачилась в кипенно-белый комбинезон с вырезом, в котором блестело роскошное украшение из страз, и золотистые лодочки Amina Muaddi, которые так вожделеют светские модницы. Таким образом, образ звезда составила по последним модным трендам.

Почти два года семью Любови Успенской сотрясали скандалы. Единственная дочь артистки, Татьяна Плаксина, попала в аварию на Коста-Рике, в результате чего ей потребовалась длительная реабилитация. За трагедией последовали ссоры и упреки между мамой и дочкой, которые вышли в публичное поле, а что Успенская очень сильно переживала и призывала не вторгаться посторонних в ее личную жизнь.

Весной произошло долгожданное примирение звездной мамы с дочерью. Татьяна Плаксина прилетела к артистке из Америки, чтобы воссоединиться. Успенская замыслила для наследницы масштабное преображение, чтобы восстановить ей красоту и уверенность в себе. Теперь операции позади, и свет увидел обновленную Татьяну Плаксину. Девушка заметно похорошела и изменилась.

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