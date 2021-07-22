«Остановим демонов!»: муж Макеевой призвал поддержать актрису, подписав петицию

Анастасия Макеева и Роман Мальков провели медовый месяц на Кубе. Будучи на отдыхе актриса заявила, что больше не будет обсуждать в своем Instagram бывшую жену Романа и отметила, что в скором времени в Сети появится петиция в ее поддержку. Так и вышло. Теперь Макеева и Мальков призывают своих фанатов подписать документ.

«Господа, я призываю поддержать мою законную жену, дабы избавить мир от вранья и не порочить честь абсолютно невинного человека. Спасибо, кто с нами, я вас люблю. Давайте остановим демонов и сделаем мир чище!», — написал Мальков.

Напомним, что бывшая жена Романа – Светлана Малькова ранее заявила, что бизнесмен не платит алименты, а звезда театра оскорбляет ее 14-летнюю дочь Аню.

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