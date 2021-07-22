Навстречу солнцу: обнаженная Светлана Бондарчук красиво блеснула прелестями в море

Очень часто после отпуска на море ностальгия и тоска настигают в самый неожиданный момент – казалось бы, несколько недель на курорте, буквально вчера поездка закончилась, чемоданы еще не разобраны. И преодолеть душевную тоску помогают фотографии – напоминание о ярком и беззаботном отдыхе.

Светская львица и модель Светлана Бондарчук только-только закончила наслаждаться Бодрумом. Купание в Эгейском море, обилие солнца и беззаботных дней теперь позади и наступило время ностальгии. В своем микроблоге экс-жена режиссера Бондарчука поделилась пикантным снимком, на котором позирует без бикини в море, красиво повернувшись спиной навстречу солнцу. В лучах светила фигура светской львицы стала еще загорелей, а сама она – стройнее.

«Офигенная фотка!», «Шикарное фото!», «Русалка ушла в море и оставила ножки на берег», «Бомбическое фото!», «Как красиво», «Огонь!», «Божественно», — не скрывая эмоций, комментирую подписчики снимок.

Напомним, Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году спустя четверть века отношений. У них есть двое детей – 29-летний Сергей и 22-летяя Варвара.

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