«На личный контроль»: Пьеха сообщил, что глава Следственного комитета следит за делом об избиении его 7-летнего сына

Последствия детской шалости – сотрясение мозга и ушибы тела. И это сыну Стаса Пьехи, 7-летнему Пете, нанесла взрослая женщина, соседка по поселку. По предварительным данным, мальчика избила жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Обнародовать инцидент известный музыкант решил спустя сутки, опасаясь, что обидчица не понесет наказания.

Позже всплыли и подробности конфликта, а также то, что нападение пережила и бабушка Пети, то есть экс-теща Стаса Пьехи. Музыканту удалось привлечь внимание не только общественности, но и руководства Следственного комитета. Об этом артист сообщил у себя в микроблоге.

«Все дети неприкосновенны!

Хочу выразить благодарность Председателю СК Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию на личный контроль!

Я очень надеюсь, что это дело станет для многих важным уроком… повторюсь… нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», — написал артист.

Напомним, сын Петя появился у музыканта в браке с моделью Натальей Горчаковой в марте 2014 года. Брак продлился недолго, с 2015 года они уже не живут вместе.

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