«Неслучайно не оставил завещания»: подруга Грачевского рассказала, почему его вдова теперь борется за наследство

После смерти Борис Грачевского минувшей зимой, его вдова, актриса Екатерина Белоцерковская заговорила о наследстве. А делить между двумя бывшим женами и детьми есть что – это особняк на Новой Риге, квартира в центре Москвы, банковский счет и, конечно же, знаменитый «Ералаш». Практически сразу права на наследство заявила первая жена Грачевского, 73-летняя Галина. С ней режиссер развелся 12 лет назад. Подруга покойного Светлана Туманова считает, что Галина Яковлевна имеет прямое отношение к наследству.

«Был ли юридический раздел имущества? Если он и был, тогда в нем обязательно должен был указан «Ералаш», как семейный бизнес. Какое отношение к созданию киножурнала имеет Борина последняя жена Екатерина? Никакого. А Галя имела прямое… Ведь Боря неслучайно не оставил завещания. Если бы он хотел, он бы мог все завещать Кате», — сказала Туманова.

Также она отметила, что семья Грачевских жила в их единственной квартире в Свиблово, из которой режиссер ушел с одним чемоданом на съемную. Позже в этом же доме купил еще две квартиры его сын Максим.

«О каких трех квартирах рассказывает Катя? Боря не был уж таким богатым человеком, как думают многие», — цитирует Туманову «Комсомольская правда».

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Напомним, Екатерина Белоцерковская стала третьей женой Бориса Грачевского. Прошлой весной она родила ему сына Филиппа.

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